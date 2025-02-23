Матч окончен
«Аталанта» разнесла «Эмполи» – 5:0, Лукман сделал дубль. У команды Гасперини первая победа за 4 матча
«Аталанта» разгромила «Эмполи» (5:0) в гостях в 26-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эмануэль Джаси отправил мяч в свои ворота на 27-й минуте. Матео Ретеги на 33-й забил второй мяч «Аталанты». На 43-й минуте отличился Адемола Лукман. На 55-й он сделал дубль. Давиде Дзаппакоста забил на 74-й.
Команда тренера Джан Пьеро Гасперини одержала первую победу за четыре последних матча – после двух поражений от «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2, 1:3) и ничьей с «Кальяри» (0:0).
Клуб из Бергамо набрал 54 очка и занимает 3-е место в таблице Серии А. До «Наполи» – 2 балла, до «Интера» – 3.
Италия. Серия А 23 февраля 17:00
26 турКарло Кастеллани
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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