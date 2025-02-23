«Аталанта» разнесла «Эмполи» – 5:0, Лукман сделал дубль. У команды Гасперини первая победа за 4 матча

«Аталанта» разгромила «Эмполи» (5:0) в гостях в 26-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эмануэль Джаси отправил мяч в свои ворота на 27-й минуте. Матео Ретеги на 33-й забил второй мяч «Аталанты». На 43-й минуте отличился Адемола Лукман . На 55-й он сделал дубль. Давиде Дзаппакоста забил на 74-й.

Команда тренера Джан Пьеро Гасперини одержала первую победу за четыре последних матча – после двух поражений от «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2, 1:3) и ничьей с «Кальяри» (0:0).

Клуб из Бергамо набрал 54 очка и занимает 3-е место в таблице Серии А. До «Наполи» – 2 балла, до «Интера» – 3.

Италия. Серия А 23 февраля 17:00 26 тур Карло Кастеллани Эмполи Матч завершен 0 - 5 0.74 XG 3.04 Аталанта Коэффициенты Матч окончен 86’ Дзаппакоста Руджери Мале Коваленко 83’ 76’ Пашалич Брешианини 76’ Лукман Куадрадо 74’ Дзаппакоста

Эспозито Кампаньелло 72’ Грасси Журковски 72’ 67’ Карнезекки 63’ Джимшити Толои 63’ де Кетеларе Эдерсон Куаме Коломбо 58’ Джаси Самбия 57’ 55’ Лукман

2 тайм Перерыв 43’ Лукман

33’ Ретеги

27’ Джаси

Эмполи: Сильвестри, Какаче, Де Шильо, Гогличидзе, Грасси (Журковски, 72), Мале (Коваленко, 83), Хендерсон, Пеццелла, Джаси (Самбия, 57), Эспозито (Кампаньелло, 72), Куаме (Коломбо, 58), Сегетти, Васкес, Бранколини, Самбия, Тосто, Бембниста, Коваленко, Журковски, Баччи, Коломбо, Кампаньелло, Конате 1 тайм Аталанта: Карнезекки, Колашинац, Джимшити (Толои, 63), Пош, Лукман (Куадрадо, 76), де Кетеларе (Эдерсон, 63), Дзаппакоста (Руджери, 86), Пашалич (Брешианини, 76), де Рон, Белланова, Ретеги, Руй Патрисиу, Росси, Толои, Дель Лунго, Сулемана, Куадрадо, Эдерсон, Руджери, Самарджич, Палестра, Брешианини, Влахович, Вавассори

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