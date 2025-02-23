Кубок сильнейших. Шевченко, Казакевич, Смольская, Халили, Резцова, Сливко пробегут масс-старт
Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов
Раубичи, Беларусь
Женщины
Масс-старт
Начало – 11:00 по московскому времени (23 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
1. Наталия Шевченко
2. Ирина Казакевич
3. Динара Смольская (Беларусь)
4. Анастасия Шевченко
5. Анастасия Халили
6. Екатерина Мошкова
7. Кристина Резцова
8. Елизавета Каплина
9. Тамара Дербушева
10. Анастасия Зырянова
11. Виктория Сливко
12. Екатерина Суханова
13. Елизавета Фролова
14. Кира Дюжева
15. Полина Плюснина
16. Виктория Метеля
17. Полина Шевнина
18. Дарья Кудаева (Беларусь)
19. Анастасия Егорова
20. Любовь Калинина
21. Анастасия Гришина
22. Амина Иванова
23. Валерия Каюмова
24. Ксения Воробей (Беларусь)
25. Анна Сола (Беларусь)
26. Юлия Шеллер
27. Ирина Шаклеина (Беларусь)
28. Аделина Сабитова (Беларусь)
29. Анастасия Зенова
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