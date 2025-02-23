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Кубок сильнейших. Шевченко, Казакевич, Смольская, Халили, Резцова, Сливко пробегут масс-старт

Шевченко, Казакевич, Смольская выступят в масс-старте на Кубке сильнейших.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь

Женщины

Масс-старт

Начало – 11:00 по московскому времени (23 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

1. Наталия Шевченко

2. Ирина Казакевич

3. Динара Смольская (Беларусь)

4. Анастасия Шевченко

5. Анастасия Халили

6. Екатерина Мошкова

7. Кристина Резцова

8. Елизавета Каплина

9. Тамара Дербушева

10. Анастасия Зырянова

11. Виктория Сливко

12. Екатерина Суханова

13. Елизавета Фролова

14. Кира Дюжева

15. Полина Плюснина

16. Виктория Метеля

17. Полина Шевнина

18. Дарья Кудаева (Беларусь)

19. Анастасия Егорова

20. Любовь Калинина

21. Анастасия Гришина

22. Амина Иванова

23. Валерия Каюмова

24. Ксения Воробей (Беларусь)

25. Анна Сола (Беларусь)

26. Юлия Шеллер

27. Ирина Шаклеина (Беларусь)

28. Аделина Сабитова (Беларусь)

29. Анастасия Зенова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Кубок сильнейших спортсменов
результаты
logoсборная Беларуси жен
масс-старт (жен)
logoсборная России жен
logoЕкатерина Мошкова
Анастасия Зенова
Дарья Кудаева
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнастасия Шевченко
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Юлия Шеллер
Анастасия Гришина
Екатерина Суханова
Ксения Воробей (Шнейдер)
Кира Дюжева
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoКристина Резцова
Амина Иванова
Анастасия Зырянова
Тамара Дербушева (Воронина)
Елизавета Каплина
logoВиктория Сливко
logoАнастасия Егорова
Любовь Калинина
logoИрина Казакевич
Полина Шевнина
Виктория Метеля
logoАделина Сабитова
Елизавета Фролова
Полина Плюснина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoАнна Сола
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