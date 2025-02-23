⚡ Чемпионат мира по биатлону-2025. Эльвира Оберг выиграла золото в масс-старте, Мишлон – 2-я, Киркеэйде – 3-я

Шведка Эльвира Оберг выиграла золото в масс-старте на чемпионате мира по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025 Ленцерхайде, Швейцария Женщины Масс-старт 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 40.32,3 (2) 2. Осеан Мишлон (Франция) – 9,4 (3) 3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 16,5 (3) 4. Жанна Ришар (Франция) – 23,1 (3) 5. Милена Тодорова (Болгария) – 24,3 (2) 6. Лу Жанмонно (Франция) – 34,1 (4) 7. Франциска Пройс (Германия) – 36,1 (1) 8. Суви Минккинен (Финляндия) – 43,4 (2) 9. Туули Томингас (Эстония) – 55,3 (2) 10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.04,1 (7) 11. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.08,4 (2) 12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.09,2 (4) 13. Микела Каррара (Италия) – 1.10,7 (5) 14. Майя Клутенс (Бельгия) – 1.20,1 (0) 15. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.20,8 (3)... 30. Ханна Оберг (Швеция) – 5.52,8 (9)