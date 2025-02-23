⚡ Чемпионат мира по биатлону-2025. Эльвира Оберг выиграла золото в масс-старте, Мишлон – 2-я, Киркеэйде – 3-я
Шведка Эльвира Оберг выиграла золото в масс-старте на чемпионате мира по биатлону.
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Масс-старт
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 40.32,3 (2)
2. Осеан Мишлон (Франция) – 9,4 (3)
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 16,5 (3)
4. Жанна Ришар (Франция) – 23,1 (3)
5. Милена Тодорова (Болгария) – 24,3 (2)
6. Лу Жанмонно (Франция) – 34,1 (4)
7. Франциска Пройс (Германия) – 36,1 (1)
8. Суви Минккинен (Финляндия) – 43,4 (2)
9. Туули Томингас (Эстония) – 55,3 (2)
10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.04,1 (7)
11. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.08,4 (2)
12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.09,2 (4)
13. Микела Каррара (Италия) – 1.10,7 (5)
14. Майя Клутенс (Бельгия) – 1.20,1 (0)
15. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.20,8 (3)...
30. Ханна Оберг (Швеция) – 5.52,8 (9)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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