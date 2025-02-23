Дмитрий Васильев: «От Америки нам есть чему учиться. Там только занимайся бизнесом, не сиди на шее у государства, а еще и налоги плати»

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев сравнил жизнь в США и России.

«Мы жили во Флориде, где хорошая погода и красивая природа, а еще среди гольф-полей и цветов. Когда находишься в такой обстановке, то кажется, что жизнь удалась. Конечно, в Америке очень хорошая благоустроенность. Там создают условия для людей – не везде, конечно, но в большей степени создают.

Когда в США находишься не туристом, а живешь, зарабатываешь и платишь налоги, то вскрываются некие моменты, которые мне сложно понять. Например, значительная часть американцев заводит дружбу исключительно по материальному признаку. Если человек успешный, то с ним дружат, а если чуть-чуть изменилась ситуация не в лучшую сторону, то с ним могут не поздороваться. Такие вещи удивляют – честно говоря, долго не мог с этим смириться.

Я бы не сказал, что Россия и Америка похожи. В США приезжает много наших соотечественников или людей с похожим менталитетом – разношерстная публика. В этом смысле там можно встретить по духу себе подобных. Сравнение с Россией в бытовом плане? Америка – очень богатая страна, и магазинов там значительно больше, но другое дело, что эта разница стирается. Еще 10 лет назад все было значительнее, а сейчас эта разница есть, но становится все меньше и меньше.

От Америки нам есть чему учиться. Например, организации процесса, а это очень важно. В этом плане они грамотно выстраивают общий процесс, если дело касается бизнеса, либо создают очень хорошие условия для людей, которые хотят им заниматься. В США все для этого есть – только сиди занимайся бизнесом, не сиди на шее у государства, а еще и налоги плати. У государства такая философия, а это очень правильно. Этому надо нам у них учиться.

На бытовом уровне к нам в США всегда хорошо относились. Если кто-то говорит, дескать, простые американцы плохо к русским относились, то с этим не соглашусь, скорее буду противником этой теории. Все-таки к нам достаточно хорошо относятся. Все проблемы на уровне официальных органов и структур. А простым людям, особенно тем, кто далек от политики, нечего делить – им все это неинтересно. Они просто оценивают людей по их качествам: если человек хороший, значит, все в порядке, а если человек плохой, то неважно, какой он национальности. В Америке всем все равно на твою национальность, главное – чтобы ты человеком был.

Я бы с удовольствием съездил еще в США – вообще люблю путешествовать. Тем более хотелось бы посмотреть те места, где мы раньше жили. Да и климат мне очень нравится во Флориде. С удовольствием съездил бы в Америку на отдых в отпуск.

Но есть проблемы с визами – их никому не дают. Мне, кстати говоря, 10 лет назад просто отказали в визе без объяснения причин. Я был поражен этому обстоятельству, потому что никаких законов не нарушал. Но вот так получилось», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.