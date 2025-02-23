Шипачев забил 300-й гол в КХЛ и стал 2-м в истории лиги с таким достижением. Лидирует Мозякин – 419 шайб

Вадим Шипачев забил 300-й гол в КХЛ.

Это произошло в середине второго периода матча между «Динамо » Минск и «Спартаком » (2:0, второй период).

37-летний форвард минчан стал вторым игроком в истории лиги, достигшим этого показателя. Лидирует Сергей Мозякин – 419 шайб.

В текущем сезоне на счету Шипачева 44 (11+33) очка в 54 матчах регулярного чемпионата.