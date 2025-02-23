Шипачев забил 300-й гол в КХЛ и стал 2-м в истории лиги с таким достижением. Лидирует Мозякин – 419 шайб
Вадим Шипачев забил 300-й гол в КХЛ.
Это произошло в середине второго периода матча между «Динамо» Минск и «Спартаком» (2:0, второй период).
37-летний форвард минчан стал вторым игроком в истории лиги, достигшим этого показателя. Лидирует Сергей Мозякин – 419 шайб.
В текущем сезоне на счету Шипачева 44 (11+33) очка в 54 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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