«Реал» победил «Жирону» – 2:0. Модрич забил дальним ударом, Винисиус отличился с передачи Мбаппе

«Реал» обыграл «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лука Модрич на 41-й минуте открыл счет дальним ударом из-за пределов штрафной. Винисиус забил на 83-й минуты с передачи Килиана Мбаппе.

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