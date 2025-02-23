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«Реал» победил «Жирону» – 2:0. Модрич забил дальним ударом, Винисиус отличился с передачи Мбаппе

«Реал» обыграл «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лука Модрич на 41-й минуте открыл счет дальним ударом из-за пределов штрафной. Винисиус забил на 83-й минуты с передачи Килиана Мбаппе.

Испания. Ла Лига 23 февраля 15:15
25 тур
Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Матч завершен
2 - 0
2.38XG0.76
Жирона
Коэффициенты
Матч окончен
Винисиус Жуниор   Эндрик
90’
Модрич   Рюдигер
86’
  Винисиус Жуниор
83’
75’
Мигель Гутьеррес   Миовски
Алаба   Камавинга
73’
Браим Диас   Себальос
73’
70’
Солис
66’
Данджума   Асприлья
66’
Мартин   Хиль
66’
Ромеу   Солис
64’
Крейчи
56’
ван де Бек   Артур
2тайм
Перерыв
  Модрич
41’
Реал Мадрид:
Куртуа, Менди, Алаба (Камавинга, 73), Асенсио, Васкес, Модрич (Рюдигер, 86), Тчуамени, Браим Диас (Себальос, 73), Родриго, Винисиус Жуниор (Эндрик, 90), Мбаппе, Лунин, Гонсалес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Себальос, Эндрик
1тайм
Жирона:
Гассанига, Блинд, Крейчи, Давид Лопес, ван де Бек (Артур, 56), Мигель Гутьеррес (Миовски, 75), Ромеу (Солис, 66), Мартин (Хиль, 66), Мартинес, Данджума (Асприлья, 66), Цыганков, Хуан Карлос, Хуанпе, Франсес, Асприлья, Артур, Солис, Мизехауй, Стуани, Абель Руис, Миовски, Хиль, Порту

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoЖирона
logoЛа Лига
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