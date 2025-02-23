Матч окончен
«Реал» победил «Жирону» – 2:0. Модрич забил дальним ударом, Винисиус отличился с передачи Мбаппе
«Реал» обыграл «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лука Модрич на 41-й минуте открыл счет дальним ударом из-за пределов штрафной. Винисиус забил на 83-й минуты с передачи Килиана Мбаппе.
Испания. Ла Лига 23 февраля 15:15
25 турСантьяго Бернабеу
Матч завершен
2 - 0
2.38XG0.76
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости