Матч окончен
Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» – 1:0
«Ювентус» обыграл в гостях «Кальяри» (1:0) в 26-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Душан Влахович открыл счет на 12-й минуте. Его гол стал победным.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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