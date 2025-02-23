Загитова о роли ведущей «Ледникового периода»: «Не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная»
«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей.
У меня не было толком времени для того, чтобы подготовиться. И вот представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади, и они там откусят все, что надо. Естественно, я разговаривала с позицией ребёнка с ними. Это неправильно, когда ты выступаешь в таком проекте в роли ведущей.
Я сделала работу над ошибками, в принципе работала с многими профессионалами, в том числе и актрисами, которые меня учили правильно себя держать в кадре. В общем, была проведена колоссальная работа.
Это хороший опыт, но не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная. Но, как мы знаем, неудачи тоже должны присутствовать в наших жизнях, чтобы как раз-таки проводить работу над ошибками и становиться лучше. Поэтому я благодарна этому проекту за опыт. Надеюсь, что еще раз у меня будет возможность поучаствовать в нем», – рассказала Загитова.
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