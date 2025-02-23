Гвардиола проиграл 14 матчей в сезоне. Тренер «Ман Сити» обновил свой антирекорд за карьеру

Пеп Гвардиола обновил свой антирекорд по поражениям за один сезон.

«Манчестер Сити » уступил «Ливерпулю» (0:2) дома в 26-м туре АПЛ .

Главный тренер «Сити» проиграл 14-й матч в этом сезоне. Это его антирекорд за всю тренерскую карьеру.

Ранее «горожане» уступили «Тоттенхэму» (1:2), «Борнмуту» (1:2), «Спортингу» (1:4), «Брайтону» (1:2), « Тоттенхэму» (0:4), «Ливерпулю» (0:2), «Ювентусу» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Астон Вилле» (1:2), «ПСЖ» (2:4), «Арсеналу» (1:5) и «Реал Мадрид» (2:3, 1:3).

Гвардиола до работы в Англии тренировал «Барселону» и «Баварию».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.