Гвардиола проиграл 14 матчей в сезоне. Тренер «Ман Сити» обновил свой антирекорд за карьеру
Пеп Гвардиола обновил свой антирекорд по поражениям за один сезон.
«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2) дома в 26-м туре АПЛ.
Главный тренер «Сити» проиграл 14-й матч в этом сезоне. Это его антирекорд за всю тренерскую карьеру.
Ранее «горожане» уступили «Тоттенхэму» (1:2), «Борнмуту» (1:2), «Спортингу» (1:4), «Брайтону» (1:2), « Тоттенхэму» (0:4), «Ливерпулю» (0:2), «Ювентусу» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Астон Вилле» (1:2), «ПСЖ» (2:4), «Арсеналу» (1:5) и «Реал Мадрид» (2:3, 1:3).
Гвардиола до работы в Англии тренировал «Барселону» и «Баварию».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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