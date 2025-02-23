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  • «Бавария» разгромила «Айнтрахт» – 4:0. У мюнхенцев 8 побед и ничья в 9 последних турах Бундеслиги
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«Бавария» разгромила «Айнтрахт» – 4:0. У мюнхенцев 8 побед и ничья в 9 последних турах Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» (4:0) в 23-м туре Бундеслиги.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Майкл Олисе забил на 2-й добавленной к первому тайму минуте. Хироки Ито отличился на 61-й минуте. Джамал Мусиала забил на 83-й минуте. Последний гол – на счету Сержа Гнабри на 92-й.

Мюнхенцы в последних 9 турах Бундеслиги одержали 8 побед и сыграли вничью. Следующий соперник – «Штутгарт».

Германия. Бундеслига 23 февраля 16:30
23 тур
Альянц Арена
Бавария
Матч завершен
4 - 0
4.59XG1
Айнтрахт Ф
Коэффициенты
Матч окончен
  Гнабри
90’
Мусиала   Гнабри
85’
Олисе   Коман
85’
  Мусиала
83’
80’
Тута
Сане
77’
75’
Экитик   Батшуайи
75’
Кнауфф   Браун
Мюллер   Кейн
64’
Ито   Дэвис
63’
63’
Баойя   Гетце
  Ито
61’
46’
Хейлунд   Схири
46’
Узун   Ваи
2тайм
Перерыв
  Олисе
45’
Киммих   Горетцка
43’
Бавария:
Нойер, Ито (Дэвис, 63), Ким Мин Чжэ, Дайер, Лаймер, Павлович, Киммих (Горетцка, 43), Сане, Мусиала (Гнабри, 85), Олисе (Коман, 85), Мюллер (Кейн, 64), Урбиг, Дэвис, Геррейру, Боэ, Горетцка, Пальинья, Гнабри, Кейн, Коман
1тайм
Айнтрахт Ф:
Трапп, Теате, Тута, Кристенсен, Узун (Ваи, 46), Баойя (Гетце, 63), Хейлунд (Схири, 46), Ларссон, Коллинз, Кнауфф (Браун, 75), Экитик (Батшуайи, 75), Сантос, Аменда, Браун, Нкунку, Схири, Дауд, Гетце, Ваи, Батшуайи

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБавария
онлайны
logoАйнтрахт Франкфурт
logoбундеслига Германия
logoМайкл Олисе
logoХироки Ито
logoДжамал Мусиала
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