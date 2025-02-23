Матч окончен
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» – 4:0. У мюнхенцев 8 побед и ничья в 9 последних турах Бундеслиги
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» (4:0) в 23-м туре Бундеслиги.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Майкл Олисе забил на 2-й добавленной к первому тайму минуте. Хироки Ито отличился на 61-й минуте. Джамал Мусиала забил на 83-й минуте. Последний гол – на счету Сержа Гнабри на 92-й.
Мюнхенцы в последних 9 турах Бундеслиги одержали 8 побед и сыграли вничью. Следующий соперник – «Штутгарт».
Германия. Бундеслига 23 февраля 16:30
23 турАльянц Арена
Матч завершен
4 - 0
4.59XG1
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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