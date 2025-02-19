Чемпионат мира по биатлону-2025. Франция лидирует в медальном зачете с 4 золотыми наградами, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я
Сборная Франции лидирует в медальном зачете чемпионат мира по биатлону.
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Медальный зачет (всего – золото – серебро – бронза)
1. Франция – 9 (4-0-5)
2. Норвегия – 2 (2-0-0)
3. Германия – 3 (1-1-1)
4-5. Швеция – 2 (0-2-0)
4-5. США – 2 (0-2-0)
6-7. Чехия – 1 (0-1-0)
8. Италия – 1 (0-1-0)
9. Финляндия – 1 (0-0-1)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости