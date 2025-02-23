Чемпионат мира по биатлону-2025. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Перро, Фийон-Майе, Райт, Джакомель пробегут масс-старт
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Масс-старт
Начало – 18:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Предварительный старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Эрик Перро (Франция)
3. Кэмпбелл Райт (США)
4. Томмазо Джакомель (Италия)
5. Кентен Фийон-Майе (Франция)
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
7. Эмильен Жаклен (Франция)
8. Тарьей Бо (Норвегия)
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
10. Вебьорн Сорум (Норвегия)
11. Фабьен Клод (Франция)
12. Филипп Наврат (Германия)
13. Мартин Ульдал (Норвегия)
14. Яков Фак (Словения)
15. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
16. Дмитрий Пидручный (Украина)
17. Никлас Хартвег (Швейцария)
18. Йеспер Нелин (Швеция)
19. Михал Крчмарж (Чехия)
20. Себастьян Штальдер (Швейцария)
21. Мартин Понсилуома (Швеция)
22. Олли Хииденсало (Финляндия)
23. Филипп Хорн (Германия)
24. Флоран Клод (Бельгия)
25. Виталий Мандзын (Украина)
26. Максим Жермен (США)
27. Андрей Расторгуев (Латвия)
28. Лукас Хофер (Италия)
29. Теро Сеппяля (Финляндия)
30. Йоша Буркхальтер (Швейцария)
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