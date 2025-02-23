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Чемпионат мира по биатлону-2025. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Перро, Фийон-Майе, Райт, Джакомель пробегут масс-старт

Братья Бо, Лагрейд, Перро, Фийон-Майе пробегут масс-старт на чемпионате мира.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Масс-старт

Начало – 18:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Предварительный старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Эрик Перро (Франция)

3. Кэмпбелл Райт (США)

4. Томмазо Джакомель (Италия)

5. Кентен Фийон-Майе (Франция)

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

7. Эмильен Жаклен (Франция)

8. Тарьей Бо (Норвегия)

9. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

10. Вебьорн Сорум (Норвегия)

11. Фабьен Клод (Франция)

12. Филипп Наврат (Германия)

13. Мартин Ульдал (Норвегия)

14. Яков Фак (Словения)

15. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

16. Дмитрий Пидручный (Украина)

17. Никлас Хартвег (Швейцария)

18. Йеспер Нелин (Швеция)

19. Михал Крчмарж (Чехия)

20. Себастьян Штальдер (Швейцария)

21. Мартин Понсилуома (Швеция)

22. Олли Хииденсало (Финляндия)

23. Филипп Хорн (Германия)

24. Флоран Клод (Бельгия)

25. Виталий Мандзын (Украина)

26. Максим Жермен (США)

27. Андрей Расторгуев (Латвия)

28. Лукас Хофер (Италия)

29. Теро Сеппяля (Финляндия)

30. Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
масс-старт
результаты
Ленцерхайде
logoЧемпионат мира по биатлону
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Германии
logoФлоран Клод
logoЙоша Буркхальтер
logoТеро Сеппяля
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Латвии
logoЙоханнес Бо
logoФилипп Хорн
logoсборная Украины
logoсборная Норвегии
logoМихал Крчмарж
logoсборная Словении
logoВиталий Мандзын
logoсборная Бельгии
logoМартин Ульдал
logoсборная Италии по биатлону
logoАндрей Расторгуев
logoМартин Понсилуома
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФабьен Клод
logoСебастьян Штальдер
logoЙеспер Нелин
logoТоммазо Джакомель
logoНиклас Хартвег
logoсборная Франции
logoДмитрий Пидручный
logoЛукас Хофер
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Чехии
logoВебьорн Сорум
logoМаксим Жермен
logoЭрик Перро
logoсборная США
logoсборная Швеции
logoФилипп Наврат
logoсборная Швейцарии
logoсборная Финляндии
logoКэмпбелл Райт
logoЯков Фак
logoТарьей Бо
logoЭндре Стремсхайм
logoОлли Хииденсало
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