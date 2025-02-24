Кучеров забил победный гол «Сиэтлу», став 3-й звездой матча. У него 83 очка в 53 играх
Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче с «Сиэтлом» (4:1).
Форвард «Тампы» признан третьей звездой этой игры.
Россиянин набрал 83-е (26+57) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 53 матча.
Сегодня за 18:13 у Кучерова 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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