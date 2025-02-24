«ПСЖ» обыграл «Лион» в гостях – 3:2. Хакими сделал дубль, у Хвичи ассист, Дембеле вновь забил

«ПСЖ» обыграл в гостях «Лион» (3:2) в 23-м туре Лиги 1.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ашраф Хакими открыл счет на 53-й минуте. Усман Дембеле отличился на 59-й с передачи Хвичи Кварацхелии. Райан Шерки на 83-й отыграл один мяч. Хакими стал автором дубля на 85-й. Корантен Толиссо забил на 92-й.

Франция. Лига 1 23 февраля 19:45 23 тур Групама Стэдиум Лион Матч завершен 2 - 3 1.55 XG 1.83 ПСЖ Коэффициенты Матч окончен Толиссо

90’ 85’ Хакими

Альмада 85’ Шерки

83’ Кумбеди Мэйтленд-Найлз 80’ Фофана Микаутадзе 80’ 75’ Дембеле Гонсалу Рамуш 74’ Барколя Ли Кан Ин 68’ Кварацхелия Люка Эрнандес Матич Ляказетт 64’ Нуама Альмада 64’ 61’ Дуэ Фабиан Руис 59’ Дембеле

53’ Хакими

2 тайм Перерыв 36’ Хакими Лион: Лукас Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди (Мэйтленд-Найлз, 80), Толиссо, Тессманн, Матич (Ляказетт, 64), Фофана (Микаутадзе, 80), Шерки, Нуама (Альмада, 64), Дескам, Омари, Чалета-Цар, Акуоку, Верету, Альмада, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Микаутадзе 1 тайм ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Дуэ (Фабиан Руис, 61), Барколя (Ли Кан Ин, 74), Дембеле (Гонсалу Рамуш, 75), Кварацхелия (Люка Эрнандес, 68), Тенас, Сафонов, Кимпембе, Люка Эрнандес, Пачо, Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Меюлю, Гонсалу Рамуш

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1