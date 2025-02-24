Матч окончен
«ПСЖ» обыграл «Лион» в гостях – 3:2. Хакими сделал дубль, у Хвичи ассист, Дембеле вновь забил
«ПСЖ» обыграл в гостях «Лион» (3:2) в 23-м туре Лиги 1.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ашраф Хакими открыл счет на 53-й минуте. Усман Дембеле отличился на 59-й с передачи Хвичи Кварацхелии. Райан Шерки на 83-й отыграл один мяч. Хакими стал автором дубля на 85-й. Корантен Толиссо забил на 92-й.
Франция. Лига 1 23 февраля 19:45
23 турГрупама Стэдиум
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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