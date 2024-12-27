«Барсе» отказали в регистрации Ольмо и Виктора до конца сезона. Клуб снова обратится в суд 30 декабря
«Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо.
Коммерческий суд Барселоны №10 отклонил обращение «блауграны» о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона. Нынешний период регистрации игроков действует до конца декабря.
30 декабря «Барселона» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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