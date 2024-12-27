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  • «Барсе» отказали в регистрации Ольмо и Виктора до конца сезона. Клуб снова обратится в суд 30 декабря
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«Барсе» отказали в регистрации Ольмо и Виктора до конца сезона. Клуб снова обратится в суд 30 декабря

«Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо.

Коммерческий суд Барселоны №10 отклонил обращение «блауграны» о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона. Нынешний период регистрации игроков действует до конца декабря.

 30 декабря «Барселона» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoПау Виктор
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