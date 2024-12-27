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  • «Реал» начал называть свой стадион «Бернабеу» (без «Сантьяго») в соцсетях и маркетинге. Фасад арены тестируют без имени экс-президента клуба
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«Реал» начал называть свой стадион «Бернабеу» (без «Сантьяго») в соцсетях и маркетинге. Фасад арены тестируют без имени экс-президента клуба

«Реал» перестал использовать имя «Сантьяго» в названии стадиона «Бернабеу».

Как пишет Marca, «Мадрид» теперь старается называть свой стадион не «Сантьяго Бернабеу», а просто «Бернабеу».

Имя бывшего нападающего, тренера и президента «Реала» не упоминается в названии сайта стадиона и его страниц в соцсетях. Тур по стадиону называется «тур Бернабеу», на моделях стадиона, которые клуб дарил на Рождество, тоже указана только фамилия – «Бернабеу».

Кроме того, «Реал» уже проводил первые тесты с фасадом обновленного стадиона без имени экс-президента клуба, только с фамилией.

Пока смена названия стадиона не произошла официально и используется только в маркетинге и в мерчендайзинге. Официально название стадиона можно сменить только на собрании сосьос «Реала», чего не произошло.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
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logoСантьяго Бернабеу
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