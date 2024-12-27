«Реал» начал называть свой стадион «Бернабеу» (без «Сантьяго») в соцсетях и маркетинге. Фасад арены тестируют без имени экс-президента клуба
«Реал» перестал использовать имя «Сантьяго» в названии стадиона «Бернабеу».
Как пишет Marca, «Мадрид» теперь старается называть свой стадион не «Сантьяго Бернабеу», а просто «Бернабеу».
Имя бывшего нападающего, тренера и президента «Реала» не упоминается в названии сайта стадиона и его страниц в соцсетях. Тур по стадиону называется «тур Бернабеу», на моделях стадиона, которые клуб дарил на Рождество, тоже указана только фамилия – «Бернабеу».
Кроме того, «Реал» уже проводил первые тесты с фасадом обновленного стадиона без имени экс-президента клуба, только с фамилией.
Пока смена названия стадиона не произошла официально и используется только в маркетинге и в мерчендайзинге. Официально название стадиона можно сменить только на собрании сосьос «Реала», чего не произошло.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем