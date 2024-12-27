Винисиус получил приз лучшему форварду года на Globe Soccer Awards
Винисиус Жуниор получил приз Globe Soccer Awards как лучший форвард года.
Бразильский футболист «Реала» был награжден на церемонии, проходящей в Дубае.
Конкурентами Винисиуса были Артем Довбик («Рома» / «Жирона»), Филип Фоден, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин Ямаль («Барселона»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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