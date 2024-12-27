Винисиус получил приз лучшему форварду года на Globe Soccer Awards

Винисиус Жуниор получил приз Globe Soccer Awards как лучший форвард года.

Бразильский футболист «Реала » был награжден на церемонии, проходящей в Дубае.

Конкурентами Винисиуса были Артем Довбик («Рома » / «Жирона»), Филип Фоден, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити »), Харри Кейн («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин Ямаль («Барселона»).