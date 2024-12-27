Нигматуллин снимает квартиру после развода – жена забрала всю его недвижимость. Экс-вратарь лишился имущества на 200 млн рублей (Shot)

Руслан Нигматуллин вынужден жить в съемной квартире из-за суда с экс-женой.

Как пишет «Первый женский» со ссылкой на телеграм-канал Shot, бывший вратарь сборной России арендует жилье в Москве, так как его бывшая супруга забрала всю его недвижимость.

Нигматуллин утверждает, что женщина получила все совместно нажитое за 27 лет брака имущество и уехала за границу. Экс-футболист предлагал разделить активы, оставив себе 30% и отдав 70%, однако экс-жена отказалась от этого варианта.

В настоящее время бывшие супруги через суд решают вопросы о разделе двух квартир, находящихся в Москве и Майами, а также парковочных мест. По словам спортсмена, они предварительно договорились о том, чтобы продать московскую недвижимость и разделить средства пополам. Квартира была продана за 123 миллиона рублей, однако денег Нигматуллин так и не получил.

Экс-игрок «Локомотива» заявил , что его бывшая жена перевела 96 млн рублей на счет отца, а остальные средства присвоила. Такие действия экс-голкипер назвал мошенничеством.

При этом футболист подчеркнул, что все деньги в их браке зарабатывал исключительно он.

Общая стоимость имущества оценивается в 200 млн рублей .

Нигматуллин о суде с экс-женой: «Я проигрываю в ноль. Получил расписку о выплате 50% за продажу квартиры, и она сняла все деньги – исчезли в неизвестном направлении»