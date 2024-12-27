Анчелотти получил приз тренеру года на Globe Soccer Awards. Он опередил Гвардиолу, Алонсо и Артету
Карло Анчелотти получил приз Globe Soccer Awards.
Возглавляющий «Реал» специалист победил в номинации «Лучший тренер года».
На награду также претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globe Soccer Awards
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