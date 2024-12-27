  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти получил приз тренеру года на Globe Soccer Awards. Он опередил Гвардиолу, Алонсо и Артету
15

Анчелотти получил приз тренеру года на Globe Soccer Awards. Он опередил Гвардиолу, Алонсо и Артету

Карло Анчелотти получил приз Globe Soccer Awards.

Возглавляющий «Реал» специалист победил в номинации «Лучший тренер года». 

На награду также претендовали Хаби АлонсоБайер»), Микель АртетаАрсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globe Soccer Awards
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
Globe Soccer Awards
logoАталанта
logoДжан Пьеро Гасперини
logoМикель Артета
logoИнтер
logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoБайер
logoМанчестер Сити
logoсерия А Италия
logoЛуис де ла Фуэнте
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
logoХаби Алонсо
logoСимоне Индзаги
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти – лучший клубный тренер года по версии IFFHS. Алонсо – 2-й, Пеп – 3-й, Гасперини – 4-й, Терзич – 5-й
2821 декабря, 17:03
Алонсо обошел Гвардиолу в борьбе за приз тренеру года The Best, де ла Фуэнте стал 4-м. Награда от ФИФА досталась Анчелотти
2317 декабря, 20:20
Церемония The Best-2024. Винисиус – лучший игрок года, Анчелотти – лучший тренер, Мартинес – лучший вратарь, Гарначо – автор лучшего гола
16117 декабря, 18:03
Пеп – лучший тренер XXI века по версии Goal. Анчелотти и Фергюсон – в топ-3, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Зидан – 6-й, Венгер – 11-й
2242 декабря, 17:15
Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – претенденты на приз The Best от ФИФА тренеру года
3529 ноября, 08:13
Рекомендуем
Главные новости
Роналду про «МЮ»: «Проблема не в тренерах. Это как аквариум: если достать больную рыбку, вылечить и вернуть, она снова заболеет. Если стану владельцем клуба, все исправлю»
1 минуту назад
Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: «Выиграть приз на глазах у кумиров – Роналду и Неймара – большая честь. Я долго боролся за эту награду»
88 минут назад
Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы
2419 минут назад
Винисиус признан лучшим игроком года на Globe Soccer Awards
4724 минуты назад
Церемония вручения Globe Soccer Awards. Винисиус признан игроком года, Роналду – лучшим на Ближнем Востоке, «Реал» – клубом года, Ямаль – лучшим молодым футболистом
13627 минут назад
Ямаль получил приз Globe Soccer Awards как лучший молодой игрок года
1633 минуты назад
Винисиус получил приз лучшему форварду года на Globe Soccer Awards
2641 минуту назад
Беллингем признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Реала» обошел Родри, Палмера, Крооса
1042 минуты назад
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
51 минуту назадСпецпроект
Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем»
114сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Тюрам о любимой музыке и аниме: «Вырос на Майкле Джексоне, он нравился маме. Папа любил Боба Марли. Люблю Dragon Ball Z и «Капитана Цубасу»
6сегодня, 15:15
Ламин Ямаль: «Это одна из лучших версий «Барсы» за годы в плане атаки. Фанатам приятно видеть нашу игру»
11сегодня, 14:59
Руни считает, что подходит «Плимуту», идущему последним в Чемпионшипе: «Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Мы выглядим как две разные команды дома и на выезде»
10сегодня, 14:35
РФС передал экипировку на 43 млн рублей спортшколам Белгородской и Курской областей: «Несмотря на все трудности жизни, люди продолжают заниматься футболом, продолжим помогать»
6сегодня, 14:18
«Унион» уволил Свенссона. Берлинский клуб не побеждает 9 матчей подряд
2сегодня, 13:59
Артета о Мартинелли: «Ему придется прибавить, как и всем. Букайо, на которого мы очень рассчитываем, не будет с нами. Габи нравится ответственность и более важная роль»
18сегодня, 13:29
Смородская об Абаскале: «Шли бы во второй восьмерке с ним сейчас. «Спартаку» повезло от него избавиться. Говорить о багаже смешно – полный бред»
9сегодня, 13:08
Гендиректор «Локомотива» о Маркиньосе: «Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле»
13сегодня, 13:00
Аршавин о резервных командах: «Дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, другие – нет. Сильные игроки проводят там максимум 30 матчей: либо они востребованы, либо не тянут»
13сегодня, 12:54
«Милан» рассматривает 20-летнего Москеру на замену Томори. «Валенсия» оценивает защитника в 25 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
8сегодня, 12:39
Рекомендуем