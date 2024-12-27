Беллингем признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Реала» обошел Родри, Палмера, Крооса

Джуд Беллингем получил приз на Globe Soccer Awards.

Футболист сборной Англии и «Реала » был признан лучшим полузащитником года.

Беллингем обошел таких конкурентов, как Николо Барелла («Интер »), Хакан Чалханоглу («Интер»), Тони Кроос (экс-«Реал»), Дани Ольмо («Барселона »), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Витинья («ПСЖ»), Флориан Виртц («Байер») и Гранит Джака («Байер»).