Беллингем признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Реала» обошел Родри, Палмера, Крооса
Джуд Беллингем получил приз на Globe Soccer Awards.
Футболист сборной Англии и «Реала» был признан лучшим полузащитником года.
Беллингем обошел таких конкурентов, как Николо Барелла («Интер»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Тони Кроос (экс-«Реал»), Дани Ольмо («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Витинья («ПСЖ»), Флориан Виртц («Байер») и Гранит Джака («Байер»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globe Soccer Awards
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