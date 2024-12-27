Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем»

Криштиану Роналду снова заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского.

«Лучше ли саудовская лига, чем Лига 1? Конечно, это простой вопрос. Я говорю это не потому, что играю там. Мне все равно, что думают люди. Приезжайте сюда и играйте.

Во Франции есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем. Другие команды соперничают, ладно, но «ПСЖ » сильнее, у него лучшие игроки. Это факт. Я не понимаю, почему люди удивляются», – сказал нападающий «Аль-Насра » на церемонии Globe Soccer Awards.

Следует отметить, что Diario Sport приписала Роналду слова «Это просто кусок дерьма, извините» (Es solo un trozo de m****, lo siento), однако, по всей видимости, португалец их не произносил.