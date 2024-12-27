Бойкова о переходе к Тутберидзе: «В последний год у Москвиной моя психика уже не выдерживала»
Бойкова выступает в парном катании с Дмитрием Козловским. В текущем сезоне они заняли второе место на чемпионате России, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
– Однажды вы сделали очень решительный, даже кардинальный шаг в карьере – перебрались в Москву к Этери Тутберидзе, прекратив внутреннее противостояние в группе Тамары Москвиной. По большому счету, мало что изменилось – вы как соперничали с вашими основными конкурентами Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, так и соперничаете.
Бойкова: Мы работаем с лучшим тренерским штабе в мире – это главное.
– Промоушен сталкивает вас нос к носу уже четвертый старт в сезоне. Мне кажется, что психологически это довольно непросто.
Бойкова: Раз сейчас у нас нет международных турниров, то почему здесь, в России, не дать соревноваться между собой сильнейшим? Зачем понижать собственный уровень? Лучше, наверное, пусть и набивать шишки, но набираться опыта. И здесь дело совсем не в соперничестве, а в том, что нам надо выходить и делать свою работу. А она заключается в том, чтобы катать наши программы чисто, исполнять наш контент чисто.
Значит, какие-то проблемы имеются. Будем делать выводы, почему так. Лично мне не хватает международной арены, общих впечатлений. Когда мы ездили по разным городам, выступали на разных аренах, с разными людьми соревновались, было как-то больше воздуха, грубо говоря. А сейчас у нас одни и те же люди в одних и тех же местах. Но это наша реальность, и надо ее принимать.
– И все-таки, перебравшись в Москву, вы ракурс некоторым образом изменили.
Бойкова: В последний год у Тамары Николаевны моя психика уже не выдерживала, честно. Это было тяжело. Подробностей я рассказывать не хочу, это было бы неэтично – это кухня, которая должна оставаться кухней.
Козловский: Это наше личное решение, наше личное дело, в котором мы считаем себя правыми.
Перейдя к Тутберидзе, Бойкова и Козловский оставили себя без Олимпиады
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