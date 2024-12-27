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«Куньлунь» победил «Спартак» (4:2), забив дважды за последние три минуты матча

«Куньлунь» одержал победу над «Спартаком» (4:2).

По итогам двух первых периодов победа была за московским клубом – 2:1. Однако в третьем периоде «Куньлунь» трижды забил, две шайбы – в течение последних трех минут.

«Куньлунь» с 34 очками занимает десятое место в таблице Западной конференции, «Спартак» (53 балла) идет третьим.

Опубликовано: Sports
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