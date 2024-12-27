«Куньлунь» победил «Спартак» (4:2), забив дважды за последние три минуты матча

«Куньлунь» одержал победу над «Спартаком» (4:2).

По итогам двух первых периодов победа была за московским клубом – 2:1. Однако в третьем периоде «Куньлунь» трижды забил, две шайбы – в течение последних трех минут.

«Куньлунь » с 34 очками занимает десятое место в таблице Западной конференции, «Спартак » (53 балла) идет третьим.