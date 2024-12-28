«Арсенал» вышел на 2-е место в АПЛ, обойдя «Челси» и оторвавшись от «Сити» на 8 очков. «Ливерпуль» впереди на 6 баллов при игре в запасе
«Арсенал» вышел на 2-е место в АПЛ.
Случилось это по итогам 18-го тура Премьер-лиги, в котором «Челси» уступил «Фулхэму» (1:2), а «канониры» обыграли «Ипсвич» (1:0).
«Арсенал» обошел «Челси» на одно очко – 36 баллов против 35.
Лидирует в АПЛ «Ливерпуль», у него 42 очка. «Арсенал» отстает от «красных» на 6 баллов, проведя на одну игру больше.
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