Воронков набрал 2+1 с «Бостоном», став 2-й звездой матча. Он продлил серию игр с очками до 6 подряд – 5+5 на отрезке

Дмитрий Воронков набрал 2+1 с «Бостоном», продлив серию игр с очками до 6.

Форвард «Коламбуса » забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (6:2).

Россиянина признали второй звездой встречи. Первой звездой был назван защитник Зак Веренски с ассистентским покером.

В активе 24-летнего Воронкова стало 22 (12+10) очка в 27 играх в сезоне при полезности «+7». Текущая результативная серия – 6 матчей (10 баллов на отрезке, 5+5).

Сегодня Дмитрий (18:32, 2:59 – в большинстве, 0:10 – в меньшинстве, «+2») отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.