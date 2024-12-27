Ирина Винер: «Очень уважаю нашего президента. У нас ВВП, у нас совсем маленький долг и полные магазины еды»

Ирина Винер рассказала, за что уважает Владимира Путина .

– За что вы уважаете людей?

– Я уважаю людей за преданность своему делу. Очень уважаю нашего президента – за его трудолюбие, за то, что он... Столько, сколько он работает – я считаю, что это нечеловеческие усилия. За его выдержанность. Вот эти все осуждения, которые он выслушивает и выдерживает – очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается. И не начинает говорить гадости.

И в общем ведет правильную политику, которая в итоге заканчивается в наше тяжелое время... У нас ВВП, у нас совсем маленький долг и полные магазины еды.

– Время тяжелое?

– Я считаю – нет. Конечно, СВО – страшная вещь. Страшная вещь, которая уносит жизни, здоровье нашего лучшего генофонда. И мы должны не только помогать им, высылая там всякие посылки, но и поддерживать морально.

И мы это стараемся делать на наших концертах. Каждый концерт мы начинаем с того, что посвящаем его нашим воинам. У нас очень много приходит этих ребят, около 1000 человек, – рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.