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СКА победил «Сочи», отыгравшись с 2:4 в 3-м периоде. У команды Ротенберга 3 победы в 4 последних матчах

СКА одержал волевую победу над «Сочи» – 5:4.

Команда тренера Романа Ротенберга уступала 2:4 по ходу встречи, но отыгралась в конце третьего периода. У СКА шайбами отметились Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов и Александр Никишин. У Сергея Плотникова три результативные передачи. 

Стоит отметить, что у СКА 3 победы в 4 последних матчах. Ранее обыграли также «Адмирал» (3:2 ОТ) и «Торпедо» (6:4), единственное поражение – от ЦСКА (5:6).

Опубликовано: Sports
logoСКА
logoАлександр Никишин
logoМихаил Григоренко
logoИван Демидов
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoЗахар Бардаков
logoСочи
logoСергей Плотников
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