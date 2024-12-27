СКА победил «Сочи», отыгравшись с 2:4 в 3-м периоде. У команды Ротенберга 3 победы в 4 последних матчах
СКА одержал волевую победу над «Сочи» – 5:4.
Команда тренера Романа Ротенберга уступала 2:4 по ходу встречи, но отыгралась в конце третьего периода. У СКА шайбами отметились Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов и Александр Никишин. У Сергея Плотникова три результативные передачи.
Стоит отметить, что у СКА 3 победы в 4 последних матчах. Ранее обыграли также «Адмирал» (3:2 ОТ) и «Торпедо» (6:4), единственное поражение – от ЦСКА (5:6).
Опубликовано: Sports
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