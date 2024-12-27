МЧМ-2025. Швейцария сыграет со Словакией, Швеция против Казахстана, Канада встретится с Латвией

Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа МЧМ-2025.

Швейцария сыграет со Словакией, Финляндия – с Германией, Швеция встретится с Казахстаном, Канада проведет матч с Латвией.

МЧМ-2025

Группа А

Группа Б

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2025

Таблица МЧМ-2025