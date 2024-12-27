Церемония вручения Globe Soccer Awards начнется в 18:00. Роналду, Месси, Родри, Винисиус претендуют на приз игроку года

Сегодня пройдет церемония вручения наград Globe Soccer Awards.

Мероприятие пройдет в Дубае и начнется в 18:00 по московскому времени.

На награду игроку года претендуют: Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Лучшим молодым игроком могут стать: Пау Кубарси (сборная Испании, «Барселона»), Алехандро Гарначо (сборная Аргентины, «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер (сборная Турции, «Реал»), Кобби Майну (сборная Англии, «Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра (сборная Бразилии, «Манчестер Сити»), Ламин Ямаль (сборная Испании, «Барселона) и Кенан Йылдыз (сборная Турции, «Ювентус»).

В финал номинации на приз лучшему тренеру вышли: Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»).

На награду лучшему клубу года претендуют: «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Байер», «Аталанта», «Аль-Ахли», «Атлетико Минейро», «Ботафого», «Олимпиакос» и «Спортинг».

Криштиану Роналду поборется за награду лучшему футболисту года на Ближнем Востоке . Конкуренцию ему составят Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Суфьян Раими («Аль-Айн»).

Лучшим клубом Ближнего Востока могут стать: «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль», «Аль-Наср» (все – Саудовская Аравия) и «Аль-Айн» (ОАЭ).

В шорт-лист премии лучшему женскому клубу года попали «Барселона», «Бавария», «Челси» и «Лион».

Финалистками в номинации «Лучший женский игрок» стали Айтана Бонмати (сборная Испании, «Барселона»), Люси Бронз (сборная Англии, «Челси»), Табита Чавинга (сборная Малави, «Лион»), Каролина Хансен (сборная Норвегии, «Барселона»), Джулия Гвинн (сборная Германии, «Бавария»), Лорен Джеймс (сборная Англии, «Челси»), Эва Пайор (сборная Польши, «Барселона»), Сальма Паральюэло (сборная Испании, «Барселона»), Алексия Путельяс (сборная Испании, «Барселона»), Майа Рамирес (сборная Колумбии, «Челси»), Хадиджа Шоу (сборная Ямайки, «Манчестер Сити») и Глодис Виггосдоттир (сборная Исландии, «Бавария»).

Также будут вручены награды в других категориях.