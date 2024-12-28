Латвия обыграла Канаду на МЧМ (3:2 Б), сравняв счет на 54-й и 58-й минутах. Вратарь Фельдбергс отразил 55 бросков из 57 и ни разу не пропустил в серии буллитов из 8 раундов
Латвия обыграла Канаду по буллитам на МЧМ (3:2 Б), сравняв счет на 58-й минуте.
Сборная Латвии обыграла хозяев МЧМ-2025 на групповом этапе турнира в Оттаве.
Латвийцы дважды сравняли счет в третьем периоде – на 54-й (Эрик Матейко) и 58-й (Петерис Буланс) минутах.
В серии буллитов из 8 раундов единственная удачная попытка удалась Матейко.
Вратарь сборной Латвии Линард Фельдбергс отразил 55 бросков из 57 и ни разу не пропустил в серии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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