ЦСКА выиграл 10-й матч подряд

ЦСКА выиграл десятый матч подряд.

Сегодня команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Нефтехимик» (2:1 Б) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это победа стала десятой подряд. ЦСКА еще не проигрывал в декабре. Последнее поражение было 25 ноября от «Ак Барса» (1:2).

ЦСКА идет вторым в Западной конференции, набрав 55 очков.