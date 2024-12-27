ЦСКА выиграл 10-й матч подряд
ЦСКА выиграл десятый матч подряд.
Сегодня команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Нефтехимик» (2:1 Б) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это победа стала десятой подряд. ЦСКА еще не проигрывал в декабре. Последнее поражение было 25 ноября от «Ак Барса» (1:2).
ЦСКА идет вторым в Западной конференции, набрав 55 очков.
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