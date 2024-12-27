Роналду о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это было несправедливо: он выиграл ЛЧ, забив в финале, и заслуживал приз»
Криштиану Роналду считает, что Винисиус Жуниор должен был получить «Золотой мяч».
Бразильский вингер «Реала» занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста сезона по версии France Football, уступив Родри. На церемонии награждения Globe Soccer Awards Винисиус взял главный приз.
«На мой взгляд, он [Винисиус] заслуживал «Золотой мяч».
Мне кажется, это [невручение приза бразильцу] было несправедливо. Я говорю это здесь, перед всеми. Они отдали его Родри, он тоже его заслужил, но они должны были отдать его Винисиусу, потому что он выиграл Лигу чемпионов и забил в финале», – сказал нападающий «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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