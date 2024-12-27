Спортдир «Локомотива» рассказал о требованиях Глушенкова перед уходом в «Зенит».

В июне полузащитник Максим Глушенков перешел из «Локомотива » в «Зенит » за 6 млн евро.

– Уговаривали Глушенкова остаться?

– Пытались. Он изначально обозначил определенную сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете ее найти – я останусь».

Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Несмотря на это, он перешел в «Зенит».

На этом трансфере мы заработали – если бы Глушенков остался, мы бы никого не купили, – рассказал спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов .