  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Локомотива»: «Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым игроком, но он перешел в «Зенит». Он обозначил желаемую сумму: «Сможете найти – останусь»
42

Директор «Локомотива»: «Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым игроком, но он перешел в «Зенит». Он обозначил желаемую сумму: «Сможете найти – останусь»

Спортдир «Локомотива» рассказал о требованиях Глушенкова перед уходом в «Зенит».

В июне полузащитник Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6 млн евро.

– Уговаривали Глушенкова остаться?

– Пытались. Он изначально обозначил определенную сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете ее найти – я останусь».

Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Несмотря на это, он перешел в «Зенит».

На этом трансфере мы заработали – если бы Глушенков остался, мы бы никого не купили, – рассказал спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoМаксим Глушенков
logoЛокомотив
Дмитрий Ульянов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
деньги
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Локо» о Батракове: «Когда ушли Миранчук и Глушенков, я переживал, что просядут сразу две позиции. И тут – Леха!»
8сегодня, 06:45
Глушенков признан российским игроком года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали Тюкавина, эксперты Гасилин и Корнеев – хавбека «Зенита»
12225 декабря, 19:30
Глушенков надел розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&amp;G. Хавбек «Зенита» проиграл в UNO Горшкову и выполнял наказание в отпуске на Мальдивах
12320 декабря, 11:22Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Без каталонцев и басков сборная Испании не обыграла бы даже Сенегал». Каталонский политик Руфиан о команде
18 минут назад
Экс-хавбек «Днепра» Балули об игре на Украине во время конфликта: «Мне сказали: «Не переживай, мы живем в Словакии». Я поехал. Одноклубник сказал: «Бро, нам наврали: все матчи на Украине!»
110 минут назад
Агент де Йонга собирает информацию о Саудовской Аравии. «Барса» хочет избавиться от Френки, если он не продлит контракт
825 минут назад
Андрей Пятницкий: «В России есть тренеры, которые не хуже иностранцев. Аленичев подошел бы «Спартаку» после Абаскаля»
1140 минут назад
Откликайтесь на вакансию PR-менеджера в Кибер и продвигайте наши проекты среди широкой аудитории!
сегодня, 09:00Вакансия
Мостовой о том, что Круговой смог бы прожить в Москве на 30 тысяч в месяц: «Нереально. Машину водой будет заправлять?»
40сегодня, 08:55
Церемония вручения Globe Soccer Awards начнется в 18:00. Роналду, Месси, Родри, Винисиус претендуют на приз игроку года
48сегодня, 08:30
«Реал» начал называть свой стадион «Бернабеу» (без «Сантьяго») в соцсетях и маркетинге. Фасад арены тестируют без имени экс-президента клуба
58сегодня, 08:16
«Не вижу никакого потепления в отношениях с ФИФА и УЕФА. Пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет. В мире уже как-то привыкли без России жить». Юрист Прокопец о санкциях
66сегодня, 07:15
Один день – одно большое спортивное событие года. Погнали?
сегодня, 07:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Эмери об удалении Дурана за наступ шипами на спину Шеру: «Это из-за его репутации, очевидно. ВАР существует, чтобы сделать лучший выбор, используйте его, пожалуйста. Судьи должны быть разумны»
218 минут назад
Кавани об Ибрагимовиче в «ПСЖ»: «Никогда не думал занять его место. Нас хотели противопоставить друг другу, но антагонизма нет. У меня была своя роль в команде, я уважал Златана»
239 минут назад
Руслан Нигматуллин: «Надеюсь, «Краснодар» свой первый титул получит быстрее, чем Кейн. Хоть Мостовой и не верит в Мусаева, они близки к этому»
357 минут назад
Дело Бен-Йеддера о психологическом насилии в отношении жены отложено до мая 2025-го из-за отсутствия адвоката
2сегодня, 08:58
Игрок «Руана» Бензья дисквалифицирован на 7 матчей за бросок мяча в голову Гудмундссона. Хавбека удалили на последней минуте игры с «Лиллем» в Кубке Франции
сегодня, 08:33
Хусаинов о коррупции в судействе: «Эта система сложилась еще в прошлом веке. Когда возглавил судейский корпус, сам обалдел, куда я попал. Сказал сейчас: «Жду звонка из следственного комитета»
11сегодня, 08:17
Директор «Локо» о готовности клуба к борьбе за чемпионство: «А «Спартак» был готов 5 туров назад? Если мы так продолжим и дальше, то будем в гонке»
1сегодня, 07:58
Пятницкий о Соболеве: «Переход из одного топ-клуба в другой – правильное решение, наверное. Но и в «Спартаке», и в «Зените» примерно одинаковая ситуация – борьба за место в составе»
2сегодня, 07:30
«Арсенал» – «Ипсвич». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
сегодня, 06:55
Директор «Локо» о Батракове: «Когда ушли Миранчук и Глушенков, я переживал, что просядут сразу две позиции. И тут – Леха!»
8сегодня, 06:45
Рекомендуем