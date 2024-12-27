Директор «Локомотива»: «Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым игроком, но он перешел в «Зенит». Он обозначил желаемую сумму: «Сможете найти – останусь»
Спортдир «Локомотива» рассказал о требованиях Глушенкова перед уходом в «Зенит».
В июне полузащитник Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6 млн евро.
– Уговаривали Глушенкова остаться?
– Пытались. Он изначально обозначил определенную сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете ее найти – я останусь».
Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Несмотря на это, он перешел в «Зенит».
На этом трансфере мы заработали – если бы Глушенков остался, мы бы никого не купили, – рассказал спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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