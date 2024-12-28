Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче против «Вегаса»
Шакир Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче с «Вегасом».
Защитник «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:2, 2-й период).
22-летний россиянин проводит свой 6-й матч за «Шаркс» в текущем сезоне и 9-й за карьеру.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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