Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче против «Вегаса»

Шакир Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче с «Вегасом».

Защитник «Сан-Хосе » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:2, 2-й период). 22-летний россиянин проводит свой 6-й матч за «Шаркс» в текущем сезоне и 9-й за карьеру.