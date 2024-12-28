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Артета про 1:0 с «Ипсвичем»: «Супердоминирование «Арсенала» в 1-м тайме, должны были забить больше. Хотим быть первыми»

Микель Артета прокомментировал победу над «Ипсвичем» (1:0).

– Все было так, как было. Было супердоминирование «Арсенала», особенно в первом тайме, мы должны были забить больше. Во втором тайме мы начали не очень хорошо. И надо отдать им должное: их было трудно сломить, они хорошо организованы.

– Что скажете о борьбе за титул?

– Учитывая все обстоятельства, в которых мы оказались, количество раз, когда нам приходилось играть вдесятером, все наши травмы, можно сказать, что хорошо быть на том месте, которое мы занимаем. Но мы не на том месте, на котором хотим быть. Мы хотим быть первыми, – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Sports
Источник: BBC
logoМикель Артета
logoИпсвич
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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