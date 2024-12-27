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  • Глушакова лишат прав за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал 0,8 промилле, дело передано в суд («Комсомольская правда»)
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Глушакова лишат прав за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал 0,8 промилле, дело передано в суд («Комсомольская правда»)

Денис Глушаков лишится водительских прав.

Как сообщает «Комсомольская правда», 37-летний футболист был остановлен при вождении в нетрезвом состоянии. 

Инцидент произошел в Ростовской области. Сотрудники Госавтоинспекции задержали кроссовер Li7, которым управлял бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Алкотестер показал, что концентрация алкоголя в крови достигает 0,8 промилле. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, на Глушакова сразу составили протокол. Дело было передано в суд, который определит, на какой срок футболист лишится водительских прав.

В этом сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
алкоголь и спорт
logoХимки
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