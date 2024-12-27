Глушакова лишат прав за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал 0,8 промилле, дело передано в суд («Комсомольская правда»)

Денис Глушаков лишится водительских прав.

Как сообщает «Комсомольская правда», 37-летний футболист был остановлен при вождении в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел в Ростовской области. Сотрудники Госавтоинспекции задержали кроссовер Li7, которым управлял бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Алкотестер показал, что концентрация алкоголя в крови достигает 0,8 промилле. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, на Глушакова сразу составили протокол. Дело было передано в суд, который определит, на какой срок футболист лишится водительских прав.

В этом сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки » во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.