  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дадонов набрал 1+1 с «Миннесотой», забросив 9-ю шайбу в сезоне. У него 14 очков в 34 играх
Видео
1

Дадонов набрал 1+1 с «Миннесотой», забросив 9-ю шайбу в сезоне. У него 14 очков в 34 играх

Евгений Дадонов набрал 1+1 с «Миннесотой», забросив 9-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Далласа» принял участие в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (2:3 ОТ). 

В активе 35-летнего россиянина стало 14 (9+5) очков в 34 играх в сезоне при полезности «+7».

Сегодня Евгений (17:36, 2:34 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМиннесота
logoНХЛ
logoДаллас
logoЕвгений Дадонов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничушкин в матче с «Ютой»: передача, 3 броска, 2 хита, 2 блока и «+3» за 21:05. У него 4+2 в последних 5 играх
7 минут назад
Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Ютой» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 60 очков в 37 играх, у Рантанена – 53 в 37
122 минуты назад
НХЛ. «Коламбус» забросил 6 шайб «Бостону», «Каролина» уступила «Нью-Джерси», «Миннесота» одолела «Даллас», «Колорадо» обыграл «Юту»
8142 минуты назадLive
КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Ладой», «Автомобилист» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Трактор»
552 минуты назад
Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче против «Вегаса»
5сегодня, 04:45Видео
Латвия обыграла Канаду на МЧМ (3:2 Б), сравняв счет на 54-й и 58-й минутах. Вратарь Фельдбергс отразил 55 бросков из 57 и ни разу не пропустил в серии буллитов из 8 раундов
23сегодня, 03:50
МЧМ-2025. Латвия одолела Канаду по буллитам, Швеция забила 8 голов Казахстану, Швейцария уступила Словакии, Германия – Финляндии
35сегодня, 03:45
Марченко набрал 1+2 с «Бостоном», продлив серию игр с очками до 7 подряд. У него 4+9 на отрезке и 40 баллов в 36 матчах в сезоне
2сегодня, 03:22Видео
Воронков набрал 2+1 с «Бостоном», став 2-й звездой матча. Он продлил серию игр с очками до 6 подряд – 5+5 на отрезке
9сегодня, 03:10Видео
Экс-форвард «Миннесоты» Кайл Ро перешел в «Куньлунь». Ранее за клуб выступал его старший брат
сегодня, 02:28
Ко всем новостям
Последние новости
Маккиннон подрался с Хэйтоном в матче «Колорадо» и «Юты»
37 минут назадВидео
Тарасенко набрал 0+1 с «Торонто» – 1-е очко за 9 матчей. У него 13 баллов и «минус 9» в 34 играх в сезоне
1сегодня, 04:55
«Детройт» проиграл «Торонто» (2:5) в первом матче после смены тренера. Команда потерпела 4 поражения подряд и идет на 15-м месте на Востоке
1сегодня, 04:30
Кочетков пропустил 4 шайбы от «Нью-Джерси», отразив 19 из 23 бросков. Вратарь «Каролины» чередует поражения и победы в последних 9 играх
сегодня, 03:34
Кравец о 4:2 со «Спартаком»: «Одна из лучших игр «Куньлуня» в сезоне. Сегодня была и команда, и мастерство, и красивые голы»
сегодня, 02:52
Десятков о 3:5: «Забить 3 гола «Локомотиву» – не все могут этим похвастаться, но это слабое утешение для «Витязя»
сегодня, 02:40
Леонтьев об 1:2: «В 3-м периоде «Нефтехимик» втрое переиграл ЦСКА по броскам, а в серии буллитов мастерства чуть больше оказалось у гостей»
сегодня, 02:11
Квартальнов об 1:0 с «Динамо»: «Минск нахватал удалений, хорошо, что выстояли. Демченко дал нам шанс, забили гол – этого хватило»
сегодня, 01:56
Сергей Зубов о 4:5 со СКА: «Сочи» допустил ошибки, которые непростительны против команды такого ранга, где полно мастеровитых ребят»
сегодня, 01:20
Роман Ротенберг: «Не буду хвалить Демидова. Похвалишь – он наденет корону»
7вчера, 21:23
Рекомендуем