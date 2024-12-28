Дадонов набрал 1+1 с «Миннесотой», забросив 9-ю шайбу в сезоне. У него 14 очков в 34 играх
Евгений Дадонов набрал 1+1 с «Миннесотой», забросив 9-ю шайбу в сезоне.
Форвард «Далласа» принял участие в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (2:3 ОТ).
В активе 35-летнего россиянина стало 14 (9+5) очков в 34 играх в сезоне при полезности «+7».
Сегодня Евгений (17:36, 2:34 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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