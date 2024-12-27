«Реал» признан лучшим клубом года на Globe Soccer Awards. У команды Анчелотти 5 трофеев в 2024-м
«Реал» признан лучшим клубом года.
Испанская команда, выигравшая чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, получила приз на церемонии Globe Soccer Awards.
В числе претендентов также были «Манчестер Сити», «Интер», «Байер», «Аталанта», «Аль-Ахли», «Атлетико Минейро», «Ботафого», «Олимпиакос» и «Спортинг».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globe Soccer Awards
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