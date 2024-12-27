«Реал» признан лучшим клубом года на Globe Soccer Awards. У команды Анчелотти 5 трофеев в 2024-м

«Реал» признан лучшим клубом года.

Испанская команда, выигравшая чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, получила приз на церемонии Globe Soccer Awards .

В числе претендентов также были «Манчестер Сити », «Интер », «Байер », «Аталанта », «Аль-Ахли», «Атлетико Минейро», «Ботафого», «Олимпиакос» и «Спортинг».