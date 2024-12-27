Мостовой об Абаскале: «Пришел в «Спартак» по объявлению, 2 года чудил, а на заработанном будет отдыхать еще лет 10. Забудьте о нем, есть футбольные люди»

Александр Мостовой поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.

«Найдет ли Абаскаль себе команду? Да ему это незачем. Он пришел в «Спартак » по объявлению, два года чудил, а сейчас на том, что заработал, будет отдыхать еще лет десять. Вот так человеку повезло.

Забудьте о нем, есть футбольные люди, которые отдали годы жизни этой игре. Вот про них надо говорить, а не про Абаскалей», – сказал бывший футболист сборной России.

Александр Мостовой: «Абаскалю место в Comedy Club – его уровень. В футболе не получается, иди людей смеши, хоть какая-то будет польза обществу»

Александр Мостовой: «Багаж Аленичева лучше багажа Абаскаля. Гильермо до него как до Луны. Он в футбол не пробовал играть?»