«Без каталонцев и басков сборная Испании не обыграла бы даже Сенегал». Каталонский политик Руфиан о команде

Испанский политик заявил, что без каталонцев и басков сборная была бы слабее.

Так считает Габриэль Руфиан, каталонский политик из партии «Левые республиканцы Каталонии» и сторонник движения за независимость Каталонии.

– После победы над Англией в финале чемпионата Европы вы написали: «Резюме очень простое: каталонцы и баски создают и завершают, а испанцы снова этим пользуются». Простите меня, но в той команде 15 игроков родились в остальных частях Испании, а еще двое из Франции. Вас даже обвиняли в ксенофобии из-за этого.

– Это не просто твит, это часть речи, которую я произнес в Конгрессе, которая, по сути, была ответом на яростную речь другого депутата в отношении Андалусии. Забавно, что все сосредоточились только на том, что я сказал об испанской сборной. Но мы знаем, как это бывает. Я просто пытался немного пошутить.

Очевидно, что сборная Испании состоит из лучших игроков государства. Сейчас я говорю четко: без каталонцев и басков сборная, возможно, не обыграла бы даже Сенегал , при всем к нему уважении, – заявил Руфиан.