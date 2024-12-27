Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы
Криштиану Роналду получил приз за статистические достижения.
39-летний нападающий стал обладателем приза Globe Soccer Awards как лучший бомбардир всех времен.
В 2024 году португалец преодолел отметку в 900 забитых голов за карьеру. В данный момент на его счету 916 мячей: 781 – за клубы, 135 – за сборную.
В течение карьеры Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус». Сейчас он представляет «Аль-Наср».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globe Soccer Awards
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