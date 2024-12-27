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Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы

Криштиану Роналду получил приз за статистические достижения.

39-летний нападающий стал обладателем приза Globe Soccer Awards как лучший бомбардир всех времен.

В 2024 году португалец преодолел отметку в 900 забитых голов за карьеру. В данный момент на его счету 916 мячей: 781 – за клубы, 135 – за сборную.

В течение карьеры Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус». Сейчас он представляет «Аль-Наср». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globe Soccer Awards
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Globe Soccer Awards
logoКриштиану Роналду
logoЛа Лига
logoЮвентус
logoСпортинг
logoМанчестер Юнайтед
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoСборная Португалии по футболу
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