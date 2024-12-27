Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы

Криштиану Роналду получил приз за статистические достижения.

39-летний нападающий стал обладателем приза Globe Soccer Awards как лучший бомбардир всех времен.

В 2024 году португалец преодолел отметку в 900 забитых голов за карьеру. В данный момент на его счету 916 мячей: 781 – за клубы, 135 – за сборную.

В течение карьеры Роналду выступал за «Спортинг », «Манчестер Юнайтед », «Реал », «Ювентус». Сейчас он представляет «Аль-Наср».