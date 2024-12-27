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СКА обменяет Глотова и Коромыслова в «Трактор» на Карпухина и права на Хажеева. Ротенберг подтвердил: «Нам нужен состав, в котором оборона не уступает атаке»

СКА обменяет Василия Глотова в «Трактор».

«Могу подтвердить, что мы договорились с «Трактором» об обмене Василия Глотова и Арсения Коромыслова на защитника Илью Карпухина. Также в сделку входят спортивные права на голкипера Руслана Хажеева – 20-летнего талантливого вратаря с отличными антропометрическими параметрами.

Он сейчас выступает в Северной Америке, до этого показывал классную игру в МХЛ. Будем работать над его возвращением в Россию, это вклад в наше будущее.

Василий Глотов многое сделал для СКА. Думаю, никто не станет отрицать, что в нашей команде он вышел на совершенно новый уровень – уровень сборной России. Мы в прекрасных отношениях с Васей, ценим его как игрока, но в данной ситуации нам нужно думать о команде.

Довольны тем, что забили больше всех голов в этом сезоне, но нам нужен сбалансированный состав, в котором оборона не уступает атаке. Илья Карпухин – один из тех хоккеистов, которые помогут СКА в поиске этого баланса, необходимого для будущих побед.

Он уже не первый год надежно играет в клубе, здорово показал себя в сборной России на Кубке Первого канала, мы очень рассчитываем на его надежность и в СКА.

Огромное спасибо Васе и Арсению за игру в Петербурге, обязательно еще увидимся!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Глотов в текущем Фонбет чемпионате КХЛ провел 30 матчей и набрал 21 (12+9) очко при полезности «плюс 8». Действующий контракт форварда рассчитан до 31 мая 2025 года.

21-летний Коромыслов в этом сезоне сыграл 26 матчей за «Ладу» и 7 – за СКА. В активе защитника 8 (2+6) очков при полезности «плюс 4». Его договор – до 2026 года.

26-летний Карпухин провел 39 игр за «Трактор» и заработал 9 (2+7) баллов за результативность при полезности «0». Соглашение защитника с клубом действует до 31 мая 2025 года.

Хажеев играет в АХЛ за фарм-клуб «Каролины». Его контракт действует до 2027 года.

Ротенберг о переходе Юдина из «Ак Барса»: «При другом тренере он вынужденно покинул Петербург. Я всегда был за то, чтобы Дмитрий выступал за СКА»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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Руслан Хажеев
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