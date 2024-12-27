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«Будем узнавать, почему решили отозвать». Депутат Свищев – про законопроект о присяге спортсменов, который он сам попросил отозвать

Депутат Свищев отреагировал на решение отозвать законопроект о присяге в спорте.

Ранее в Госдуме отозвали проект, в котором предлагалось дополнить обязанности спортсменов необходимостью знания текста гимна РФ, а также – в случае включения в списки кандидатов в сборные России – принесения «Присяги спортсмена».

Среди авторов инициативы – член комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Считаю, что каждый гражданин России – спортсмен, ученик средней школы или академик – должен знать гимн страны. Спортсмены не должны выделяться в этом смысле, они представляют страну на международных соревнованиях. Я не увидел причины, по которым наш законопроект мог кому-то не понравиться или что-то нарушить.

Во многих странах мира все знают гимн, начиная с маленьких детей и заканчивая седыми стариками. Будем узнавать, почему решили отозвать законопроект. Может, к формулировкам есть какие-то вопросы. Если технические правки требуются, после праздников доработаем.

Общался со многими спортсменами на тему гимна. Уверен, добрая половина и так знает его, но часть по какой-то причине не исполняет. Может, стесняются или еще что-то. Гимном надо гордиться, это один основных атрибутов, тем более там такие мощные слова. Лично я горжусь, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал, и играет наш гимн», – сказал Свищев.

Свищев был одним из тех, кто в официальном письме от 17 декабря просил отозвать законопроект.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Свищев
Государственная дума
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