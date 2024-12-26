Поражение СКА с обратной заменой вратаря от Ротенберга, Дюков – единственный кандидат на пост главы РФС, Кахигао близок к «Спартаку», переполох из-за багажа Абаскаля и другие новости

1. ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби в Фонбет Чемпионате КХЛ – 6:5. Петербуржцы впервые в сезоне пропустили 6 шайб. Москвичи забили две шайбы еще на первой минуте, из-за чего Роман Ротенберг поменял вратаря Заврагина на Мойсевича. За первый период ЦСКА забросил еще три шайбы – пришлось снова выпускать Заврагина. Кузнецов травмировался после силового от Провольнева, Ротенберг увидел удар в голову .

В других матчах дня «Локомотив» разгромил «Торпедо» (5:0), «Ак Барс» в гостях проиграл минскому «Динамо» (1:5). Все результаты – здесь .

2. Президент РФС Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост главы союза на выборах в феврале.

3. НБА. 41 очко Бриджеса помогло «Нью-Йорку» одолеть «Сан-Антонио», Ривз оформил трипл-дабл в матче с «Голден Стэйт». Остальные результаты – здесь .

4. Фрэнсис Кахигао находится в Москве и общается со «Спартаком». О назначении испанца спортивным директором должны объявить до конца года.

5. Переходы КХЛ. ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Кэсселса. «Трактор» обменял Котляревского и Щучинова в «Северсталь» на Коростелева и Иванова. «Металлург» выменял Джозефса у «Лады» на денежную компенсацию.

6. Сборная России в 2025 году может сыграть с командами из Европы. Об этом сообщил президент РФС Дюков: «Планируем матчи и в марте, и в июне».

7. Чемпионат России по лыжам. Крупицкая победила в марафоне, Истомина – 2-я, Каличева – 3-я, Пеклецова – 4-я, Сорина – 8-я.

8. Российский футбол всполошился из-за реплики экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами». Активнее всех был, конечно, Александр Мостовой: пошутил , что едет забирать багаж испанца из Шереметьево, заявил , что багаж Аленичева лучше, и назвал Абаскаля нефутбольным человеком. Юран назвал слова Гильермо бредом , Каррера сказал , что завидовать нехорошо, Радимов и Губерниев иронизировали. И только Юрий Семин допустил , что багаж Абаскаля все-таки есть.

9. Шестикратный участник Матча всех звезд НБА Джимми Батлер предпочитает покинуть «Майами» до дедлайна.

10. Трое изнасиловавших журналистку «Матч ТВ» мужчин получили от 4 до 9 лет колонии общего режима.

11. Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Рафинья – 3-й, Мбаппе – 7-й.

12. Прощание с баскетболистом Янисом Тиммой пройдет в пятницу в Риге.

13. Роман Ротенберг рассказал, что торгуется за продукты на рынке: «Это же почти вид спорта. Люди подходят и говорят: «Мы очень вам благодарны, мы на вашей стороне». Это самая высокая оценка моей работы». Также тренер СКА на Новый год «позволит себе бокальчик шампанского под речь Путина».

14. Арне Слот старается не смотреть на часы в 13:13 в день матча. Тренер «Ливерпуля» считает это число приносящим несчастья, утверждает Daily Mail.

Цитаты дня .

Роман Ротенберг: «Дональд Дак – не наш кумир. Мы росли на примере Чебурашки . Не нужна нам чужая культура. Международная ситуация пошла на пользу. У нас великая страна»

Дегтярев о допуске россиян: «Надо в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать »

Александр Мостовой: «Готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году . Мой телефон доступен 24 часа в сутки – всегда открыт к предложениям»

«Cкакать на камеру от того, что сорвал два выброса и все остальное... Я не понимаю этого». Авербух о радости Козловского серебру на ЧР

Жена Вовченко о разделе имущества: «Самый дорогой и зубастый адвокат в области нашел счета, скрываемые от меня в браке . Средства поделят 50/50 – направлю их на развитие бизнеса»

Тимощук в письме УАФ в 2022-м: «Если считаете, что лишение меня лицензии поможет достижению мира, я готов сам отказаться . Но футбол не должен быть средством политических манипуляций»

Ротенберг о частых заменах вратарей: «Каждый раз задаете этот вопрос, вы из Бостона? Голкиперы СКА никогда не сдаются. Давайте с уважением к ним относиться»