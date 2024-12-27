Роналду признан игроком года на Ближнем Востоке на Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке.
Нападающий саудовского «Аль-Насра» получил этот приз на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.
Конкурентами португальца были Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Суфьян Раими («Аль-Айн»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globe Soccer Awards
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