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Роналду признан игроком года на Ближнем Востоке на Globe Soccer Awards

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке.

Нападающий саудовского «Аль-Насра» получил этот приз на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.

Конкурентами португальца были Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-СавичАль-Хилаль»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Суфьян Раими («Аль-Айн»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globe Soccer Awards
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Globe Soccer Awards
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Хилаль
logoРияд Марез
logoСергей Милинкович-Савич
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