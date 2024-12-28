«Ман Сити», «МЮ» и «Арсенал» следят за ситуацией с Ольмо. «Барсе» отказали в регистрации хавбека

Ситуация с Дани Ольмо привлекла внимание клубов АПЛ.

Напомним, суд отказал «Барселоне» в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. «Блауграна» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.

По информации The Times, за развитием событий следят «Манчестер Юнайтед », «Манчестер Сити » и «Арсенал ». Эти клубы давно проявляли интерес к Ольмо и теперь могут попытаться воспользоваться ситуацией.

Дани присоединился к «Барсе» летом этого года. В рамках Ла Лиги он провел 11 матчей и забил 5 голов.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .