«Ман Сити», «МЮ» и «Арсенал» следят за ситуацией с Ольмо. «Барсе» отказали в регистрации хавбека
Ситуация с Дани Ольмо привлекла внимание клубов АПЛ.
Напомним, суд отказал «Барселоне» в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. «Блауграна» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.
По информации The Times, за развитием событий следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал». Эти клубы давно проявляли интерес к Ольмо и теперь могут попытаться воспользоваться ситуацией.
Дани присоединился к «Барсе» летом этого года. В рамках Ла Лиги он провел 11 матчей и забил 5 голов.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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