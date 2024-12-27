47

Винисиус признан лучшим игроком года на Globe Soccer Awards

Винисиус Жуниор получил приз Globe Soccer Awards как лучший игрок года.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии стал обладателем награды лучшему футболисту года. Она была вручена на церемонии, проходящей в Дубае. 

На приз также претендовали Джуд Беллингем («Реал»), Антуан ГризманнАтлетико»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), и Ламин Ямаль («Барселона»).

Ранее Винисиус также получил приз игроку года от ФИФА.

Церемония вручения Globe Soccer Awards. Винисиус признан игроком года, Роналду – лучшим на Ближнем Востоке, «Реал» – клубом года, Ямаль – лучшим молодым футболистом

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards
logoМанчестер Сити
logoАтлетико
logoАталанта
logoХарри Кейн
logoТони Кроос
logoсерия А Италия
logoВиктор Дьокереш
logoЭрлинг Холанд
logoбундеслига Германия
logoРодри
logoИнтер
logoВинисиус Жуниор
logoМохамед Салах
logoКилиан Мбаппе
logoЛамин Ямаль
logoЛионель Месси
logoКоул Палмер
logoБавария
logoДжуд Беллингем
logoБарселона
logoЧелси
logoвысшая лига Португалия
logoАдемола Лукман
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoСпортинг
logoКриштиану Роналду
logoРоберт Левандовски
logoЛаутаро Мартинес
logoАнтуан Гризманн
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роналду про «МЮ»: «Проблема не в тренерах. Это как аквариум: если достать больную рыбку, вылечить и вернуть, она снова заболеет. Если стану владельцем клуба, все исправлю»
1 минуту назад
Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: «Выиграть приз на глазах у кумиров – Роналду и Неймара – большая честь. Я долго боролся за эту награду»
128 минут назад
Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы
2419 минут назад
Церемония вручения Globe Soccer Awards. Винисиус признан игроком года, Роналду – лучшим на Ближнем Востоке, «Реал» – клубом года, Ямаль – лучшим молодым футболистом
13627 минут назад
Ямаль получил приз Globe Soccer Awards как лучший молодой игрок года
1633 минуты назад
Винисиус получил приз лучшему форварду года на Globe Soccer Awards
2641 минуту назад
Беллингем признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Реала» обошел Родри, Палмера, Крооса
1042 минуты назад
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
51 минуту назадСпецпроект
Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем»
114сегодня, 16:50
Анчелотти получил приз тренеру года на Globe Soccer Awards. Он опередил Гвардиолу, Алонсо и Артету
15сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Тюрам о любимой музыке и аниме: «Вырос на Майкле Джексоне, он нравился маме. Папа любил Боба Марли. Люблю Dragon Ball Z и «Капитана Цубасу»
6сегодня, 15:15
Ламин Ямаль: «Это одна из лучших версий «Барсы» за годы в плане атаки. Фанатам приятно видеть нашу игру»
11сегодня, 14:59
Руни считает, что подходит «Плимуту», идущему последним в Чемпионшипе: «Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Мы выглядим как две разные команды дома и на выезде»
10сегодня, 14:35
РФС передал экипировку на 43 млн рублей спортшколам Белгородской и Курской областей: «Несмотря на все трудности жизни, люди продолжают заниматься футболом, продолжим помогать»
6сегодня, 14:18
«Унион» уволил Свенссона. Берлинский клуб не побеждает 9 матчей подряд
2сегодня, 13:59
Артета о Мартинелли: «Ему придется прибавить, как и всем. Букайо, на которого мы очень рассчитываем, не будет с нами. Габи нравится ответственность и более важная роль»
18сегодня, 13:29
Смородская об Абаскале: «Шли бы во второй восьмерке с ним сейчас. «Спартаку» повезло от него избавиться. Говорить о багаже смешно – полный бред»
9сегодня, 13:08
Гендиректор «Локомотива» о Маркиньосе: «Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле»
13сегодня, 13:00
Аршавин о резервных командах: «Дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, другие – нет. Сильные игроки проводят там максимум 30 матчей: либо они востребованы, либо не тянут»
13сегодня, 12:54
«Милан» рассматривает 20-летнего Москеру на замену Томори. «Валенсия» оценивает защитника в 25 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
8сегодня, 12:39
Рекомендуем