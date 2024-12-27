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  • «Не вижу никакого потепления в отношениях с ФИФА и УЕФА. Пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет. В мире уже как-то привыкли без России жить». Юрист Прокопец о санкциях
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«Не вижу никакого потепления в отношениях с ФИФА и УЕФА. Пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет. В мире уже как-то привыкли без России жить». Юрист Прокопец о санкциях

Юрист Михаил Прокопец не видит потепления в отношениях России с ФИФА и УЕФА.

– В международном сообществе уже как-то привыкли без России жить. Небо не упало на землю после санкций и отстранений россиян. В мире посмотрели, что все нормально – ничего не произошло.

– Мы видим, как в тех же летних видах спорта россиянам, по крайней мере, дают право выступать в нейтральном статусе. ФИФА и УЕФА на такое точно не могут пойти?

– Нет. Думаю, аналогия неправильная. ФИФА и УЕФА точно не будут так делать. В каких-то видах спорта, может, отношения потеплее, или не так сильно к этому привлекается внимание, особенно в индивидуальных. Можно вспомнить те же самые дела, которые мы выигрывали по настольному теннису. Мы по футболу проигрывали, а к настольному теннису взгляд общественности не так сильно прикован, из-за чего и смогли сделать какие-то послабления. Так и здесь. В плавании они могут себе это позволить. Но футбол никто не отпустит. Это самая популярная игра в мире.

– Руководство РФС часто говорит, что какой-то диалог идет.

– Я со своей стороны не вижу никакого потепления. Если коллеги из РФС его видят, то прекрасно. Но, к сожалению, насколько я понимаю, это потепление никак не растопит полностью лед в отношениях. Теплеет уже который год, но никак не дойдет хотя бы до минимального допуска.

На мой личный взгляд, это находится за пределами сил РФС - что-то изменить. Если бы они могли, и если бы это достигалось за счет именно квалификации чиновников, было бы отлично. Но очевидно, что это за пределами их сферы влияния.

– Но в сентябре появлялись сообщения, что большая часть стран-членов УЕФА поддержала возвращение молодежных сборных России.

– До этого в 2023 году было решение о допуске сборных до 17 лет. Но как только начались эти обсуждения, выступили с протестами другие страны и все это быстренько свернули. Так что, пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет.

– Вы прогнозировали, что отстранение займет 10 лет минимум. Прогноз остается тем же?

– Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но пока я вообще никаких потеплений не вижу. Скоро будет три года с момент отстранения, дальше у нас ЧМ-2026, на который нас уже не допустили, и Евро-2028, на который, скорее всего, не допустят. Вот уже шесть лет… – сказал спортивный юрист, один из основателей компании SILA International Lawyers.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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