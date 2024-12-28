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Майк Браун уволен из «Сакраменто»

«Кингс» расстались с главным тренером Майком Брауном.

Журналист KXTV Мэтт Джордж пишет, что это произошло перед тем, как команда погрузилась на рейс в Лос-Анджелес. Специалист только что провел тренировку и 15 минут общался с прессой.

«Сакраменто» начал сезон с 13 победами в 31 матче. Вчера «Кингс» уступили «Детройту» из-за того, что Деаарон Фокс сфолил на трехочковом Джейдена Айви на последних секундах.

Браун пришел в клуб перед сезоном-2022/23 и вывел «Сакраменто» в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).  

Показатели Брауна в «Сакраменто» – 107 побед и 88 поражений.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoНБА
logoМайк Браун
logoСакраменто
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