Майк Браун уволен из «Сакраменто»

«Кингс» расстались с главным тренером Майком Брауном.

Журналист KXTV Мэтт Джордж пишет , что это произошло перед тем, как команда погрузилась на рейс в Лос-Анджелес. Специалист только что провел тренировку и 15 минут общался с прессой.

«Сакраменто» начал сезон с 13 победами в 31 матче. Вчера «Кингс» уступили «Детройту» из-за того, что Деаарон Фокс сфолил на трехочковом Джейдена Айви на последних секундах.

Браун пришел в клуб перед сезоном-2022/23 и вывел «Сакраменто» в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).

Показатели Брауна в «Сакраменто» – 107 побед и 88 поражений.