Майк Браун уволен из «Сакраменто»
«Кингс» расстались с главным тренером Майком Брауном.
Журналист KXTV Мэтт Джордж пишет, что это произошло перед тем, как команда погрузилась на рейс в Лос-Анджелес. Специалист только что провел тренировку и 15 минут общался с прессой.
«Сакраменто» начал сезон с 13 победами в 31 матче. Вчера «Кингс» уступили «Детройту» из-за того, что Деаарон Фокс сфолил на трехочковом Джейдена Айви на последних секундах.
Браун пришел в клуб перед сезоном-2022/23 и вывел «Сакраменто» в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).
Показатели Брауна в «Сакраменто» – 107 побед и 88 поражений.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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