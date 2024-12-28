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Марченко набрал 1+2 с «Бостоном», продлив серию игр с очками до 7 подряд. У него 4+9 на отрезке и 40 баллов в 36 матчах в сезоне

Кирилл Марченко набрал 1+2 с «Бостоном», продлив серию игр с очками до 7 подряд.

Форвард «Коламбуса» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (6:2). 

На счету 24-летнего россиянина стало 40 (14+26) очков в 37 играх при полезности «+17».

Марченко осталось набрать 2 очка, чтобы повторить свой личный рекорд результативности в лиге (42 балла в 78 играх в прошлом сезоне). 

Текущая результативная серия нападающего – 7 игр (13 очков на отрезке, 4+9). 

Сегодня Кирилл (20:32, 2:59 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом. Также он допустил 2 потери и получил малый штраф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКирилл Марченко
logoБостон
logoКоламбус
logoНХЛ
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